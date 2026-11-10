Alfonso Arús, al ver la decoración navideña de los famosos: "Luego protestamos de lo cara que está la luz"

Carlos Baute, Chiara Ferragni, Khloé Kardashian... los famosos ya han empezado a decorar su casa para Navidad ante un alucinado Alfonso Arús: "La gente está loca".

Carlos Baute ha recuperado su vídeo familiar más navideño al ritmo de 'El burrito sabanero'. "Me encanta porque es un vídeo familiar apto para que lo haga todo el mundo en su casa", destaca Tatiana Arús, que explica que el cantante "interpreta el tema en diferentes estilos" con su mujer y sus hijos. Sin embargo, Alfonso Arús reconoce que a él no le "entusiasma" 'El burrito sabanero: "Hacia Belén va una burra sí, pero El burrito sabanero no lo entiendo".

Por su parte, Chiara Ferragni también ha presumida de árbol navideño. "¿Ya lo ha instalado?", pregunta alucinado Alfonso Arús, que destaca que "la gente está loca y fatal" porque "estamos a principios de noviembre": "Qué calendario de adviento más caro".

Pero la italiana no ha sido la única, Khloé Kardashian también ha colocado su decoración navideña. "Estamos quejándonos de lo cara que estaba la luz y ahí hay un dispendio...", destaca el presentador de Aruser@s.

*Vuelve a ver el programa de hoy de Aruser@s en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.