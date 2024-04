"Siempre se ha dicho que las manchas blancas que aparecen en las uñas venían como consecuencia de una falta de calcio", explica Alfonso Arús, que muestra en el plató de Aruser@s el vídeo viral de un farmacéutico en el que desmiente este falso mito y desvela el motivo real.

"Las manchitas blancas no aparecen por falta de calcio o por tomar poca leche", afirma el farmacéutico, que explica que, normalmente, "aparecen porque te has dado un golpe". Y es que "las uñas están formadas por capas y si las golpeas, entre esas capas puede aparecer una burbuja y esa burbuja o mancha irá creciendo con la uña hasta desaparecer", detalla el experto. Sin embargo, el farmacéutico destaca que "si la mancha no crece con la uña o no desaparece" debes preocuparte e ir al médico para preguntar qué puede ser.

Desde el plató de Aruser@s debaten el falso mito y Hans Arús critica que su madre miente peor ya que a él no le dijeron que era por falta de leche sino por no comer verduras. Angie Cárdenas le responde en el vídeo principal de esta noticia, donde Tatiana Arús desvela un secreto familiar: "Lo llegamos a hablar en su momento y hubiéramos destapado la gran mentira".