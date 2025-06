Aruser@s celebra el cumpleaños de El Sevilla: "¿A que no parece que tenga los años que acabo de cumplir?"

Entre lágrimas y muy emocionado, El Sevilla recibe la felicitación de Alfonso Arús en Aruser@s con entusiasmo. El colaborador del programa de laSexta lleva celebrando su cumpleaños "tres días y tres noches", quizá por eso, hoy, martes, va a bajar las revoluciones un poquito.

"Hoy viajo y hoy haré una jornada de reflexión en solitario. Lo celebraré conmigo mismo", desvela. El tertuliano presume en esta conexión en directo de aparentar menos edad de la que realmente tiene. "Todo el mundo me lo dice", asegura.

Por eso, hoy se ha traído las gafas de señor mayor que a menudo esconde. "Si no me las pongo, no parece que tenga los 55 años que acabo de cumplir", afirma.

Pero como la edad es solo un número, el cantante de Los Mojinos Escozíos no se ha cortado un pelo con su fiesta. De hecho, reconoce que se ha dado un buen festín junto a su familia y amigos: "Éramos 30 y cayeron 460 y tantos entre latas y botellines".