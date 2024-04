"Esta chica no llora por el hecho de ser más o menos agraciada, o estar a gusto o no con su cuerpo, o por tener una vida llena de inquietudes o no. Simplemente llora porque va a cumplir 30 años y esto para ella es una catástrofe", comenta Alfonso Arús en Aruser@s antes de dar paso a este vídeo viral de @carla.bucaram en TikTok.

La joven acumula ya más de un millón y medio de visualizaciones con este vídeo en el que estalla en lágrimas como reacción a un comentario que simplemente le recuerda que pronto llegará a la tercera decena. "Estos comentarios a mí sí me duelen y no que me digan que estoy fea, que tengo la nariz fea, que soy gorda o que soy flaca. A mí, eso no me importa".

"A mi me importa que me digan que soy una señora", dice con un hilo de voz para volver a echarse a llorar desconsoladamente. En el plató, Alba Gutiérrez intenta animarla: "los 30 son una edad superchula", le asegura. "Esta chica tiene un problema y se lo tiene que tratar", concluye Angie Cárdenas. "Su gran problema es que tiene muchas inseguridades".

Alfonso Arús tiene un consejo para ella. "Lo mejor es utilizar la técnica de nuestras amigas contertulias y decir 'no los aparento'".