¿Por qué estás triste cuando tienes resaca? Un enfermero explica el bajón que te da después de una ¿buena? fiesta

Si alguna vez has salido de fiesta y te has pasado un poquito de rosca con las copas, seguramente también habrás experimentado el bajón tremendo que viene tras la juerga. Y no, no estamos hablando solo del físico que produce la resaca. Así lo cuenta el enfermero Jorge Ángel en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

"De fiesta todo son 'jajajás', pero al día siguiente estás con un bajón impresionante", empieza a explicar. Los motivos, afirma, nos los da la ciencia: "El alcohol es un potente depresor del sistema nervioso central. Produce un desequilibrio entre los neurotransmisores -dopamina, serotonina- y también baja los niveles de glucosa en sangre y produce deshidratación".

Este cóctel es el que produce que nos encontremos fatigados e irritados. "Y luego está el factor de culpa de haber perdido toda la santa mañana pudiendo haber estado dando una vuelta, escuchando los pajaritos, hacer algo de deporte...", añade. "Mejor no beber para evitar un día de mierda", concluye.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús se pregunta por qué reincidimos si ya sabemos que al día siguiente de la borrachera llega el bajonazo.

