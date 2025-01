"Por qué elegir a un calvo antes que a un hombre con pelo": la curiosa reflexión de una tiktoker que hace feliz a Alfonso Arús

"Todos los hombres acabarán calvos, por lo que es mejor elegir un buen calvo en tus 20 que elegir un mal calvo en tus 40". Es la conclusión a la que ha llegado esta tiktoker y con la que Alfonso Arús no puede estar más de acuerdo.

Hoy puede ser un gran día para Alfonso Arús. El presentador de Aruser@s no puede estar más feliz con el vídeo viral que lleva Hans Arús al programa en el que una chica expone sus argumentos a favor de enamorarse de un hombre calvo a los 20 o a los 30. "Todo se explica con la ley de la oferta a la demanda. Ahora mismo, siendo joven, no hay demanda de calvos. Hay algo de oferta, pero nada de demanda", comienza explicando la tiktoker @claudita_guzzi.

Según esta teoría, este hecho ofrece la posibilidad de escoger un "calvo de alto standing", o lo que es lo mismo, "un buen calvo". "Un calvo simpático, con dinero, gracioso", enumera ella. Los hombres con pelo, asegura, "tienen mucha más demanda", con lo que no merecen la pena. "¿Por qué no elegir un buen calvo ahora en lugar de esperar a un futuro en el que todos los calvos estén cogidos porque todos serán calvos y tú no podrás elegir a tu calvo perfecto?", se pregunta.

"Todos los hombres acabarán calvos, por lo que es mejor elegir un buen calvo en tus 20 que elegir un mal calvo en tus 40", concluye. En el plató, se desarrollan teorías acerca de la genética y la ausencia y presencia de pelo en el futuro, algo que ofende, y mucho, al hijo del presentador.