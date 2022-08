Carlos Sarriá fue diagnosticado a los 16 años con un sarcoma de Ewing y en los últimos meses, ha sido un referente para muchos por su manera de convivir con la enfermedad. El conocido 'influencer', que luchó para que el cáncer dejara de ser un tema tabú a través de sus publicaciones, falleció en el día de ayer y la noticia de su muerte ha conmocionado a la sociedad española.

Tras su fallecimiento, su novia, Nerea, quien le acompañó y apoyó durante todo este tiempo, se ha despedido de su gran amor con un emotivo mensaje que ha publicado en Instagram, que ha acompañado de la primera fotografía que la pareja se hizo, cuando su relación aún estaba empezando. Nerea ha querido decir adiós de manera pública a Charlie contando su historia de amor, desde los primeros momentos hasta el trágico final.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/ChlQ1FkKYZR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading||| Ver esta publicación en Instagram ]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/ChlQ1FkKYZR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading|||Una publicación compartida por Lanenah💋 (@lanenahbrugal)]]

"Esta fue nuestra primera foto. Me iba a trabajar y antes de que se cerraran las puertas del tren pensé 'madre mía este chico no me va a volver a escribir en la vida'. Era la primera vez que quedábamos y esa noche ya dormimos juntos... no pasó nada que os conozco y os gusta mucho pensar mal", relata Nerea en este post en el que se despide de Charlie como a él le hubiera gustado, con sentido del humor y del amor.

No llevaban ni 6 meses cuando el cáncer regresó para un segundo asalto. "La verdad es que fueron unos meses muy duros ya que físicamente no podía apoyarle", reconoce la joven. "Mucha gente me llama valiente por no haber huido y yo pienso '¿esta gente nunca ha sabido lo que es amar?' Una pena", se lamenta Nerea.

"Gracias por enseñarme lo que es el amor, ojalá otros tengan la suerte de tener una quinta parte de lo que nosotros tuvimos (...) Te voy a echar mucho de menos. Te quiero Barripie", se despide Nerea.