Una cuenta de Twitter (@CamareroLeones) ha iniciado un hilo de las conversaciones más surrealistas que tienen los clientes con los camareros y en él han colaborado muchas personas relatando sus experiencias dedicándose al sector de la hostelería. Al autor de este primer tweet lo que más rabia le da es que vuelvan a preguntar si tienen un plato que en la carta pone claramente que no hay, como vemos en este vídeo de Aruser@s.

"Perdone, he visto que en la carta no hay salmorejo. ¿Hay salmorejo?", escribe este usuario. Las respuestas no se han hecho esperar. "Perdona, ¿me puedes calentar el gazpacho?", afirma otro tuitero que le han pedido en alguna ocasión.

Pero si hay algo que sabemos que ocurre con total seguridad y que, posiblemente, también nosotros mismos hayamos hecho, es colarse en el bar o en la tienda cuando está a punto de cerrar. Alfonso Arús asegura que él mismo ha presenciado algún que otro "sacrilegio" y afirma que en Francia, los propios camareros se niegan a servirlos.