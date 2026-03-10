La psicóloga Silvia Congost advierte de la 'trampa' del enamoramiento: "¿Te han dicho esto en los primeros meses de relación?"

"Olvídate de lo que tu pareja te diga en los cuatro primeros meses, no es real", advierte la psicóloga Silvia Congost en este vídeo del que se hace eco Aruser@s en su sección 'Top expertos'.

El enamoramiento es una trampa que nubla nuestro juicio y nuestro entendimiento. Por eso, durante los primeros meses de una relación es fácil llegar a expresar ciertos sentimientos que si bien, son muy intensos en el momento, luego se diluyen en el tiempo. Es de lo que nos advierte la psicóloga Silvia Congost en este vídeo viral que recoge Aruser@s.

"Que una persona durante los primeros cuatros meses de relación te diga lo que te diga, no tiene ninguna importancia. Está enamorada y nada de eso tiene por qué ser real", avisa.

Al parecer, durante esa etapa, estamos bajo los "efectos del enamoramiento". "No te conoce, no te puede decir 'eres la mujer de mi vida', porque no te conoce", añade. Eso sí, la cosa cambia cuando ya la relación tiene cierta duración.

En el plató de Aruser@s no pueden hacer más que darle la razón a la experta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.