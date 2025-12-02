Ahora

Semana de lluvias y nevadas

VÍDEO | La previsión del tiempo de Francisco Cacho para el puente de la Constitución: "Vamos a pasar menos frío"

Francisco Cacho explica en este vídeo qué tiempo nos espera para esta semana, donde habrá lluvias y nevadas en las montañas y donde algunas ciudades como Ávila o Segovia podrían amanecer con nieve.

Francisco Cacho explica en este vídeo qué tiempo nos espera para esta semana, donde habrá lluvias y nevadas en las montañas y donde algunas ciudades como Ávila o Segovia podrían amanecer con nieve.

Además de analizar sorprendentes fenómenos meteorológicos, Francisco Cacho hace su previsión del tiempo para esta semana: ¿Vamos a morir de frío?

El meteorólogo de laSexta explica que "va a ser una semana de lluvias y nevadas en las montañas". Hoy están activados los avisos por nevadas en las montañas de Castilla y León y del norte de la Comunidad de Madrid. En este sentido, ciudades como Ávila o Segovia podrían amanecer con nieve.

También hay avisos naranja por fuerte oleaje en Galicia y el Cantábrico. Algunas olas han alcanzado los 10 metros de altura mar adentro y los 7 en la costa de A Coruña.

Respecto al puente de la Constitución, Cacho asegura que "vamos a pasar menos frío" y se ganarán entre 4 y 5 grados respecto a las temperaturas de hoy y mañana, que serán los días más fríos de la semana.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez admite la "gravedad" de la crisis con Junts y anuncia un paquete de medidas para intentar la reconciliación
  2. Ajustando su camisa y con mano a la cabeza: laSexta accede al vídeo de Mazón a su llegada al Cecopi el día de la DANA
  3. Sánchez tacha de "mentiras" las acusaciones de "un desconocido" Ábalos: "No vamos a aceptar chantajes o amenazas"
  4. La Policía analiza el ordenador de una de las menores halladas muertas en Jaén y toma declaración a su entorno
  5. El Gobierno eleva a nueve los casos de jabalíes con peste porcina en el radio del primer foco
  6. Páginas amarillas, casetes o mapas en papel: así era la vida antes de internet en España donde cumple 40 años