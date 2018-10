SE CONOCIERON EN UN CONCIERTO

Arusitys comenta la entrevista en exclusiva de La Vanguardia a Xavier Serrano. El modelo habla por primera vez de Aitana aunque no confirma ni desmiente la relación. El joven asegura que conoció a la cantante en un concierto y son amigos aunque no ahonda mucho más en el tema. "No sé qué puedo decir y qué no", asegura.