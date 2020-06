La 'influencer' Laura Escanes y el presentador Risto Mejide han recreado una conversación entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez durante su participación en 'La última cena'. Una imitación que ha arrasado en la red y que Angie Cárdenas ha tachado de "sublime".

Escanes ha sido la encargada de subir el vídeo a su perfil de Instagram que supera las 950.000 reproducciones titulado 'Tú no sabes hacer nada, Risto Mejide'. Un clip que también ha aprovechado para lanzar un mensaje de cariño al presentador y la colaboradora de Telecinco. "Os amo, Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez", escribe.

"Vamos a cocinar juntos. A ver, Belén... ¿Y quién presenta? Es que... ¿Pero tú hoy me vas a ayudar en la cocina? Escucha una cosa... ¡Ay, qué nerviosa me he puesto! A ver, yo te voy a ser muy sincero, Belén. Tú no sabes hacer nada, Jorge", dice el matrimonio al meterse en la piel de la pareja televisiva que ya ha firmado la paz tras una semana distanciados por una discusión.

Otro momento destacado

Aruser@s mostró la fotografía con la que Escanes y Mejide anunciaban la llegada de Roma, su primera hija en común.