Bertín Osborne y Fabiola Martínez se han separado tras casi dos décadas de relación. El cantante ha señalado tras el anuncio que está "muy bien" y "muy tranquilo".

"Creo que lo he explicado todo bien, no hay más que lo que se ha explicado, yo os agradezco que vengáis y que bueno, que la vida sigue, nos queremos y somos muy amigos. Yo muy bien, muy tranquilo, los niños fenomenal y hablamos todos los días. Gracias a dios no ha habido nada grave más que una cosa de que somos distintos", ha explicado.

Fabiola, por su parte, ha apuntado que "la convivencia es muy complicada": "El carácter de los dos. Cuando un matrimonio se separa siempre hay una responsabilidad repartida, que no significa que no haya amor, cariño, respeto y todo. Hemos decidido que era lo mejor para los dos, no sé si con el tiempo nos arrepentiremos o no".