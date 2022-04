Olga Moreno ha roto su silencio. La mujer de Antonio David Flores, que actualmente no convive con él, ha decidido contarlo todo vía exclusiva en la revista 'Semana'.

En la citada publicación, de la que ha sido portada, Olga Moreno ha dado todos los detalles sobre su complicada relación con Antonio David Flores que, actualmente, vive un mediático idilio con la reportera e incipiente protagonista de la crónica rosa Marta Riesco.

Las palabras de Olga Moreno contra Antonio David

En su entrevista, Olga Moreno ha aseverado que ella ha intentando salvar su relación con Antonio David: "He luchado por mi matrimonio hasta que he visto a mi marido con otra". No obstante, la empresaria también muestra que aún tiene cariño a su marido, aunque ya no esté con ella: "Nadie va a amar a Antonio David como yo le he amado".

Por otro lado, Tatiana Arús ha remarcado que Olga Moreno ha evitado hablar de Marta Riesco en todo momento. La periodista, que ahora disfruta las mieles de ser personaje del corazón, ha compartido recientemente fotografías junto a Antonio David en su perfil de Instagram para felicitarle por su cumpleaños y gritar al mundo lo mucho que se quieren.

El dolor de Olga Moreno por Marta Riesco

Otro factor clave en este triángulo amoroso es el tiempo que Marta Riesco lleva con Antonio David. De nuevo, Moreno ha decidido callar y dejar la pelota en el tejado de su todavía marido y su nueva pareja sentimental a la hora de hacer pública esta fecha.

Esto no significa que Olga Moreno no esté sufriendo por amor. "Cuando vi a mi marido con otra, se me cayó el mundo encima", explica Moreno sobre el momento en el que se enteró de que Antonio David estaba con Marta Riesco. La empresaria se percató de esta infidelidad por unas fotografías ya que, a pesar de que se lo había preguntado a su todavía marido en varias ocasiones, él lo negaba tajantemente.

Además, como puede verse en el vídeo que acompaña a la noticia, Olga Moreno ha relatado cómo fue el momento en el que pidió desesperadamente a Antonio David que llamase a Marta Riesco: "Necesitaba saber si todo era verdad".