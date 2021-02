María Pombo ha estallado contra todos los que la critican en redes sociales y cuestionan lo que hace por la enfermedad que padece, esclerosis múltiple.

Y es que, según ha confesado en este vídeo, le han llegado a decir que "por responsabilidad no tendría que tener más hijos" e, incluso, que "no debería tomar el sol" porque está "enferma".

Ahora asegura que se arrepiente de haber contado que le diagnosticaron esclerosis porque se siente "juzgada". "No me extraña que luego la gente no cuente sus problemas", ha sentenciado.

