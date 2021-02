Samantha Vallejo-Nágera ha sembrado la polémica en redes sociales por el desafortunado comentario que le hizo a su hijo Roscón mientras grababan un directo.

Y es que el pequeño le comentó que había "bailado con un chico" en la fiesta del colegio, a lo que ella contestó: "Los chicos bailan con chicas". Una conversación que mantuvieron mientras hacían un directo en Instagram y que fue muy criticada por sus seguidores.

En ese momento la chef no se pronunció, pero sí lo ha hecho a posteriori con un vídeo publicado en redes sociales. "Quiero pedir disculpas, mi intención no ha sido la de herir u ofender a algunas personas. Me he expresado mal y nada más", ha indicado en esta publicación.