Las iniciativas solidarias con Ucrania no paran de sucederse y hay famosos que también han querido aportar su granito de arena. Es el caso de Macarena Gómez y Aldo Comas, que han partido hacia el país asediado por Rusia con un cargamento de donativos.

En el vídeo que acompaña a la noticia puede verse cómo Macarena Gómez y su pareja preparan una caravana humanitaria junto a otros miembros del grupo 'Do it yourself Ukraine' que ellos mismos han organizado.

Van a recorrer más de 2.200 kilómetros para entregar todos los materiales que adquirieron gracias a los 20.000 euros que recaudaron mediante donativos y campañas en redes sociales.