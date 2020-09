A través de las redes sociales, Tamara Falcó ha compartido una fotografía en la que aparece con solo tres añitos en brazos de su hermano Enrique Iglesias.

Una imagen de más de tres décadas, con la que la celebrity se muestra nostálgica tal y como refleja la publicación. "Feeling nostalgic. Feeling the same 35 years later", escribe.

Aruser@s destaca que el tiempo no ha pasado por el cantante que "tiene la misma cara" y echa en falta la gorra tan característica que siempre luce el artista que reside en Miami. "No tardaría en ponérsela", comenta Tatiana Arús.

La instantánea la han comentado amigos de la hija de Isabel Preysler como Cari Lapique, Boris Izaguirre o Juan Avellaneda. Una fotografía que ya alcanza los más de 46.000 'me gusta' en Instagram en menos de 24 horas.

Otro momento destacado

No es la primera vez que Tamara Falcó revoluciona las redes sociales. A finales del año pasado la celebrity compartía una sugerente foto desnuda tomando un baño de espuma con la que conseguía más de 40.000 'me gusta'.