La madre de Neymar y su novio han terminado en el hospital después de una pelea. Según publican algunos medios, los vecinos tuvieron que alertar a la Policía después de escuchar gritos en el interior del apartamento.

Los agentes acudieron a la vivienda donde también tuvo que ir la ambulancia después de comprobar que Tiago Ramos, pareja o ya expareja de Nadine Gonçalves, tenía una brecha en el brazo.

Según cuenta la Policía, fue consecuencia del puñetazo que dio a una ventana en dos ocasiones y le tuvieron que dar 12 puntos de sutura. Ramos asegura que fue "un simple accidente doméstico" después de volver a compartir techo tras unas semanas de separación.

Tatiana Arús recuerda que la expareja de Tiago, Rita Cumplido, le impuso una orden de alejamiento por supuestos malos tratos.

El porqué de la discusión no ha trascendido aunque el programa Metrópolis ha filtrado un audio de Neymar hablando con unos amigos en el que explica que no se acaba de creer el accidente doméstico de Ramos y la versión de su madre. "Golpeó el cristal del balcón. Ella me dice que tropezó con las escaleras y fue a ayudarlo, pero desde las escaleras a los cristales rotos hay mucha distancia", explica el jugador. Además, se puede escuchar cómo ataca a Ramos llamándole de forma despectiva "homosexual" y cómo uno de sus amigos propone meterle un palo por el trasero.

Este sábado han ido a testificar y habrá que esperar para saber si vuelven a reconciliarse. Mientras tanto, las autoridades están investigando los hechos.