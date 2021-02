Kiko Rivera ha estrenado canal en Twitch entrevistando a Bertín Osborne y ha aprovechado el momento para contar una divertida anécdota y es que de pequeño confundió al presidente Felipe González con su abuelo.

"Yo tenía de pequeño un marco con la foto de Felipe González. Un día le pregunté a mi madre quién era mi abuelo y a la mujer le pillaría así que no sabría donde meterse. Miró al cuadro de Felipe González y me dijo que era mi abuelo", relata el hijo de Isabel Pantoja.

"Un día viajando con mi madre, entramos al avión y me encuentro a Felipe González. Me fui corriendo para él gritando 'abuelo, abuelo'. Mi madre dice que pasó una vergüenza tremenda, le tuvo que explicar. Cuando me di cuenta de que no era mi abuelo me llevé un chasco porque a mí me caía muy bien", ha zanjado Rivera.