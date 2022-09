Iker Casillas está más que cansado de que se observe con lupa todos y cada uno de los movimientos que realiza y se especule acerca de sus posibles relaciones amorosas. El último rumor apunta a que el futbolista habría encontrado un nuevo amor, ni más ni menos que Shakira, algo que le ha hecho estallar en redes sociales, informa Tatiana Arús en Aruser@s.

El germen de esta habladuría, completamente infundada según apunta el exfutbolista, viene de la decisión de Iker de seguir a la cantante colombiana en Instagram. Ni corto ni perezoso, ha compartido su indignación en sus redes sociales, describiendo con sarcasmo cómo imagina él la conversación entre los redactores de ciertos medios de comunicación: "¿Nos inventamos la noticia? ¡No hay huevos! Agárrame el cubata", escribe el exportero del Real Madrid.

"La gente ve aquí que está retando quizá nuevamente a Gerard Piqué, pero parece ser que Shakira no está por la labor, porque no lo está siguiendo en redes sociales", asegura la colaboradora. "Igual no sabe ni quién es", apunta Alfonso Arús.