Fabiola Martínez se ha sincerado en redes sociales sobre su separación de Bertín Osborne y ha hablado sobre el acuerdo económico al que han llegado para poner fin a las críticas que estaba recibiendo.

"Cuando Bertín y yo decidimos casarnos una de las cosas que hablamos fue firmar la separación de bienes. Lo que él tenga o deje de tener es solo suyo", ha señalado en el vídeo que acompaña a estas líneas.

Lo que sí compartirán a partir de ahora, como la mayoría de las familias, serán las obligaciones en lo que respecta a sus dos hijos. "Respecto a los niños, obviamente los dos tenemos obligaciones", ha añadido.

Otro momento relacionado

En otro programa, el cantante habló sobre su separación y se mostró "muy tranquilo" al respecto. "Creo que lo he explicado todo bien, no hay más que lo que se ha explicado, yo os agradezco que vengáis y que bueno, que la vida sigue, nos queremos y somos muy amigos. Yo muy bien, muy tranquilo, los niños fenomenal y hablamos todos los días. Gracias a dios no ha habido nada grave más que una cosa de que somos distintos", explicó.