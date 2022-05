Paz Padilla tiene un nuevo proyecto profesional. La cómica no para de reinventarse tras haber puesto fin a su etapa como presentadora de televisión y ha optado por seguir potenciando su marca de ropa y accesorios.

Para ello, su tienda No ni ná, que cerró sus puertas el pasado febrero, volverá a abrir sus puertas. No obstante, tal y como se muestra en el vídeo que acompaña a la noticia, no lo hará en su local habitual.

En su lugar, Paz Padilla y su hija Anna Ferrer han mostrado el camión de su marca. "Vamos a vender por todos los mercados de España", afirma la humorista. El vehículo cuenta con expositores para las prendas, como si de una tienda en miniatura se tratara, y esta decorado con el logo de la firma en el exterior.