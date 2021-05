Boris Izaguirre ha denunciado en redes sociales el retraso que ha sufrido su vuelo al regresar de Ibiza a Madrid.

El periodista se ha mostrado enfadado porque, según ha explicado, les han tenido dos horas dentro del avión por una avería en las ruedas. Algo que, considera, no debería ocurrir en plena pandemia de coronavirus.

"Con toda la gente dentro del avión durante dos horas. Es como si el COVID-19 no hubiera existido", ha destacado en el vídeo que acompaña a estas líneas.

