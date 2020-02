'Lo que me da la gana' es el título del nuevo tema de Dani Martín. El nuevo lanzamiento ha hecho que ardan las redes ya que el cantante se tatúa un pene en el brazo durante el videoclip.

En honor a lo que dice la canción, el exvocalista de 'El Canto del Loco' se rapa la cabeza y se hace un tatuaje en la grabación del vídeo.

Dani Martín publicó en sus historias de Instagram: "sí, sí, sí, me he rapado la cabeza", seguido de "y sí, sí, sí, me he tatuado una p***".

No sabemos qué pensará el artista de esto en unos años, comentan en Aruser@s, pero "ya se ha arrepentido anteriormente de un tatuaje", añaden.

"Tienes que ser perfecto y convertirte en alguien de provecho, debes hacer una carrera convencional y ser ejemplo de esta sociedad, así conseguirás que todos estemos orgullosos de tu aporte vital", dice el nuevo tema del exvocalista de 'El Canto del Loco'.

'Lo que me da la gana', junto con 'La mentira' son los dos nuevos lanzamientos que formarán parte del nuevo disco de Dani Martín.

