Sara Sálamo, embarazada de unos cinco meses, ha sido criticada por tocarse "la barriga" como hacía Meghan Markle.

La modelo, pareja de Isco, no ha tardado en responder a través de sus redes sociales: "Por cierto, haters, antes de los comentarios. Me toco mucho la barriga porque es mía y porque me sale del moño".

Un mensaje que ha acompañado con una imagen de ella misma posando en un 'photocall' tocándose la tripa.

