La cantante Amaia Montero ha dejado a todos sus seguidores boquiabiertos con sus últimas publicaciones en Instagram. La artista pasa por su mejor momento y ha lucido en sus redes sociales un tipazo increíble.

"Que no se me vuelva a olvidar nunca. Que nunca se te olvide. ACTITUD", comenta en una de las fotografías que ha subido a su cuenta y que acumula más de 24.000 'me gusta'. En ella aparece con un look 'total black'con pantalones ajustados y un top que deja ver lo mucho que se ha trabajado su cuerpo.

Según ha señalado Tatiana Arús, Montero ha vuelto a los estudios de grabación después del último bache en el que incluso abandonó las redes sociales temporalmente con un "Ahora solo necesito curarme". Ahora, y tras meses de parón musical, luce orgullosa su recuperación delante de sus fans.

Otro momento destacado

Dos meses después de despedirse de sus seguidores, Amaia Montero reaparecía con una imagen irreconocible con la que marcaba un antes y un después que ya hemos visto en las líneas de arriba.