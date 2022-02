Bertín Osborne ha reaparecido en sus redes sociales tras las informaciones publicadas sobre su estado de salud. A través de un vídeo en Instagram, el cantante ha querido explicar a sus seguidores cómo se encuentra y las decisiones que ha tomado para mejorar su bienestar.

En el vídeo que acompaña a la noticia, Bertín Osborne asegura encontrarse "tremendamente cansado". "Las últimas dos semanas he tenido eventos en los que lo he pasado fatal porque estaba que me caía de cansancio", ha aseverado el presentador.

Para solucionar esta situación, Osborne ha tomado una drástica decisión: "Las próximas dos semanas he decidido parar. No tengo nada grave, que lo sepáis, pero no me encuentro bien". Angie Cárdenas ha aplaudido la actitud de Bertín: "Es bueno saber parar a tiempo, hacer un paréntesis, recuperarse y afrontar lo que venga".