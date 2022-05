Carmen Lomana es una de las socialités más ácidas del panorama nacional. En uno de sus últimos photocalls, la experta en moda ha decidido atizar a la reina Letizia.

Todo ha surgido a raíz del último look de la monarca, que lució un vestido cut out durante un evento en Valencia que dejaba entrever la musculación de su abdomen. "Se está pasando tres pueblos, no puede ir enseñando medio estómago", afirma Carmen Lomana sobre el outfit de la reina Letizia.

Seguidamente, ha cuestionado la faceta de amante de la moda de la mujer de Felipe VI: "A ella no la queremos como 'modeluki', a ella no la queremos como modelo, la queremos como ejemplo de vida".

Para rematar, Carmen Lomana ha dedicado unos segundos a hablar de su vida amorosa. Al parecer, la colaboradora de televisión podría tener una nueva ilusión.