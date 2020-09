La mala relación entre Amaia Montero y Leire Martínez es evidente. Así lo ha dejado registrado en redes sociales la exvolcalista de La oreja de Van Gogh después de que Leire Martínez firmara a un fan los álbumes 'Dile al sol', 'El viaje de Copperpot', 'Lo que te conté mientras te hacías la dormida' y 'Guapa'.

Cuatro trabajos en los que Montero era la entonces cantante del grupo y que el seguidor ha mostrado orgulloso con un vídeo publicado en su cuenta de Twitter: "En breve, se añadirán tres más a esta colección que tanto me ha costado conseguir y que tanto cuido". Una publicación que no ha dudado en comentar Amaia lanzando un 'dardo' a Leire. "Jamás firmaría un disco que no me correspondiera...por pura honestidad y respeto", ha escrito.

Las reacciones de los fans no se han hecho esperar y algunos de ellos contestaban a la antigua vocalista. "Montero preciosa, varios estamos en una posición parecida. Nos encantaría tener nuestra colección firmada por todos, pero pensamos que a ti no te haría mucha gracia firmar los álbumes y singles de esa época", defendía el seguidor.

Amaia Montero respondía a lo que consideraba un ataque: "¿Me estás diciendo en serio que piensas que renegaría de mis propias obras donde me dejé la vida y me entregué en cuerpo y alma como en cada disco que he hecho desde el primero hasta el último y los que quedan? ¿Es una broma no?".

La cantante ofendida y dolida por la guerra que se había iniciado, puso otro tuit en el que quería ejemplificar su posición pero que no aclaró la situación: "Al hilo de la polémica, pondré un ejemplo: Me quiero comprar una casa de 28 millones de dólares en Malibú. ¿Creéis que alguien podría convencerla, no sin antes arrodillarse ante ella, por supuesto, e implorarle que firmara todo el papeleo y lo que conlleva dicha transacción?".

Este enfado por parte de la artista ha terminado con un 'unfollow' a Leire Martínez y a La oreja de Van Gogh, y con una publicación en la que hacía una reflexión: "Ninguna amistad lo es realmente hasta que pasa por una decepción y logra renacer de nuevo... ajustada. Lo demás son quimeras", ha publicado.

