FaceApp lo ha vuelto a hacer. Si el año pasado arrasaba con su herramienta para saber cómo luciríamos cuando nos hiciéramos mayores, ahora la app lanza una nueva versión en la que te puedes 'cambiar de sexo'.

Gracias a la transformación del rostro podemos ver cómo seríamos si fuésemos del sexo opuesto. Un juego que está arrasando en redes sociales y al que se han unido numerosos rostros conocidos.

Alberto Chicote se ha animado a 'cambiarse' el sexo con su pareja con esta conocida aplicación. En su cuenta de Instagram ha compartido cómo sería chef de Pesadilla en la cocina si fuese mujer y cómo sería Inma, su pareja, si fuese un hombre.

Santiago Segura no se ha quedado atrás. El cineasta se ha hecho una captura y ha quedado bastante sorprendido con su transformación tal y cómo ha confesado en sus redes sociales. "Me parece increíble ver cómo en el "retoquillo" que me ha hecho la aplicación soy una mezcla entre mi madre y mi hija...

Alejandro Sanz también se ha unido a la tendencia. A través de su perfil de Instagram, el cantante presentaba a su "hermana". "Hoy 16 de junio del 2020 ha llegado el momento de presentaros a mi hermana gemela. Es un poco tímida", bromea.

Kiko Rivera, Laura Pausini, Risto Mejide, Alba Carrillo o Pepón Nieto también han querido compartir su 'nuevo aspecto', al igual que Angie Cárdenas o Tatiana Arús que han sorprendido en el plató de Aruser@s como ya lo han hecho El Sevilla, Carlos Quílez y Alfonso Arús entre otros miembros del equipo del programa.