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Un profesor enseña español a sus alumnos de Vietnam con diapositivas de Juan y Medio: "Sa' matao"

El profesor español David Jiménez enseña a sus alumnos de Vietnam de una divertida forma expresiones en español: susurrando y con diapositivas de Juan y Medio.

Un profesor de Vietnam enseña español a sus alumnos con diapositivas de Juan y Medio: "Sa' matao"

El profesor David Jiménez se ha vuelto muy viral por enseñar español a sus alumnos en Vietnam. En este vídeo se puede ver la divertida forma en la que el hombre enseña las expresiones: susurrando y con diapositivas de Juan y Medio. "Sa' matao", es una de las graciosas expresiones que sueltan los niños.

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