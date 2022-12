"Cuidado, porque esta vez atacan a la Casa Real y mencionan a Guillermo", informa Tatiana Arús acerca de las declaraciones que forman parte del nuevo adelanto de Netflix de los últimos episodios de la docuserie 'Harry y Meghan'.

Los capítulos se estrenarán el 15 de diciembre, y, a juzgar por este tráiler, van a generar bastante polémica. "No me estaban arrojando a los lobos; me metieron en la boca del lobo", afirma Meghan Markle en este fragmento que podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Otra de las afirmaciones más llamativas que se pueden escuchar la pronuncia el príncipe Harry. "Mentían para proteger a mi hermano", asevera. Unas declaraciones que, según Angie Cárdenas, pueden suponer una ruptura definitiva entre los hijos de Diana de Gales y el rey Carlos III de Inglaterra.

"Algunos artículos afirman que mantendrían la tradición navideña del intercambio de regalos entre los hijos de Meghan y Harry con los de Guillermo y Kate. Esperemos que mantengan la cordialidad", comenta Tatiana Arús.