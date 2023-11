La Navidad ya está a la vuelta de la esquina y, como bien sabemos los españoles, llega con el Gordo debajo del brazo. Como ya viene siendo tradición en estas fechas, los gurús se han lanzado a compartir sus predicciones sobre cuál será el número premiado y en Aruser@s están tomando buena nota de todas las propuestas (sobre todo, Angie Cárdenas).

Hans Arús nos acerca al primer pronóstico, que viene de la mano de un visionario que ha soñado con un amigo suyo. Él mismo cuenta en redes la historia del número que escribió este señor en un papel (que no será tan amigo, porque dice que hace mucho que no lo ve). Lo que nos importa de este caso es el dato: 73920. El número no es acogido con entusiasmo en el plató. Hans no está muy conforme con que acabe en cero.

Quien también ha tenido un presagio ha sido la IA. Según la Inteligencia Artificial, el cero va por delante: 03695. "No sé a quién le debemos hacer caso: si a un visionario que lo ha soñado o a la IA", dice confundido el colaborador. "En este caso, este número se encontraba en una administración en Córdoba y ha sido una auténtica locura, en cuestión de minutos se agotó", informa Tatiana Arús. Los aruser@s tienen claro que, después del chasco de la paella, no van a confiar demasiado en esta tecnología.

Si eres de los que te dejas llevar por motivos sentimentales a la hora de elegir número, tienes fechas muy importantes de tu vida que pueden ayudarte a escoger. Eso sí, cuidado si toca la lotería, porque no serías el primero que acaba con su pareja después de hacerse millonario...