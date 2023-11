"Esto es lo que determina la Inteligencia Artificial, que sigo pensando que es lerda". Alfonso Arús está muy indignado con la IA y hay cosas que ya no está dispuesto a tolerar. "Se le ha preguntado cómo sería la paella valenciana perfecta y la verdad es que las fotos que nos muestra el resultado final es como para empezar a dudar y mucho de su inteligencia".

Con mucho tomate, muchas aceitunas, rodajas de limón, caracoles y decenas de ingredientes que ni siquiera caben en la paellera, esta paella ha horrorizado también a los colaboradores de Aruser@s, que dan la razón al jefe. "Este arroz está pasado, está pasadísimo", insiste el presentador tras ver la imagen, publicada en el artículo de El Confidencial que habla largo y tendido sobre este asunto.

"Como se nota que la Inteligencia Artificial no come", se queja amargamente Alba Sánchez. "No piensa", añade. Y tú, ¿te atreverías a probarla y dar tu veredicto?