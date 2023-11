Elegir un número para jugar en la Lotería de Navidad puede ser muy fácil o no serlo. Los hay que tienen una serie de números fetiche o de la suerte, y que participan cada año con el mismo; otros, optan por elegir una fecha específica de cualquier cosa que haya ocurrido el año vigente, como puede ser la fecha de las elecciones generales, que este año se celebraron el 23 de julio.

Pero también los hay que no saben por qué número decantarse, o que prefieren tirar de estadística. Hay que saber que en la Lotería de Navidad, no hay estadística que valga. Podemos acudir a los números más premiados a lo largo de la historia, pero todo es cuestión de suerte, y la probabilidad de que un décimo se lleve el Gordo o cualquier otro premio del sorteo depende del número de décimos con el que se juegue, y no de los números que hayan salido los años previos.

Aun así, para los curiosos, el reintegro más frecuente del sorteo de Navidad a lo largo de la historia es el 5, cifra que ha salido un total de 29 veces. Le siguen de cerca el 4 y el 6, que han sido la terminación del primer premio en 27 ocasiones y un poquito más lejos, el 8, número en el que ha terminado el Gordo 24 veces. El siguiente es el 0, que ha sido la terminación del primer premio 23 veces —también el año pasado, ya que el Gordo de 2023 fue el 05490—, mientras que el 7, un número para muchos considerado de la suerte, ha salido 22 veces. El 3, por su parte, ha sido la terminación del Gordo 20 veces.

En el otro lado de la balanza está el número menos afortunado de la Lotería de Navidad, que históricamente ha sido el 1. Sólo ocho veces el Gordo de la Lotería de Navidad ha terminado en esta cifra, mientras que el segundo con menos suerte es el 2, aunque este fue el reintegro unas cuantas veces más, 13 en total. El último número que queda por contabilizar es el 9, que ha estado tradicionalmente en la parte baja de la tabla: el reintegro de Navidad sólo ha terminado en 9 un total de 16 veces.

Que en la Lotería de Navidad (y en la mayoría de loterías) te toque la última terminación implica ganar lo que se conoce como reintegro. Algunos sorteos, además de la terminación del primer premio, extraen otras cifras que sirven como reintegros, y reciben este nombre porque supone la devolución del dinero invertido, es decir, al jugador se le reintegra la misma cantidad que le costó la participación. Así pues, dado que en la Lotería de Navidad el décimo cuesta 20 euros, tener la terminación del primer premio supone ganar los 20 euros del reintegro.

Las dos últimas cifras del Gordo

Entre los premios de la Lotería de Navidad, también se reparten aproximaciones, que es como se conoce a los números que se acercan a determinados premios. Si el Gordo de la Lotería de Navidad reparte 400.000 euros por décimo, las aproximaciones de este primer premio reparten unos nada desdeñables 2.000 euros por boleto; pero también se reparten otros premios derivados. En el caso concreto del Gordo, además de las aproximaciones (número anterior y posterior), también se reparten 100 euros a los números restantes de la centena y a los que tengan las dos últimas cifras del Gordo, iguales e igual dispuestas.

Y, como todo lo que se sucede en el tiempo, esto también tiene su propia estadística. Si el 5 es el reintegro más afortunado, la terminación doble que más se ha repetido a lo largo de los años ha sido la 85, que ha salido un total de siete veces. La segunda terminación de dos cifras que más veces ha salido en el primer premio del sorteo de Navidad es la 57, mientras que otras seis combinaciones han sido la terminación del Gordo un total de cinco veces cada una.

85 - Siete veces

57 - Seis veces

58 - Cinco veces

64 - Cinco veces

65 - Cinco veces

66 - Cinco veces

75 - Cinco veces

97 - Cinco veces

Llama la atención que varias de estas terminaciones son números consecutivos —64,65 y 66 y 57 y 58— y, como es lógico, tres de ellas terminan en 5, que es la cifra que más veces ha sido reintegro en este sorteo. Con toda esta información, o sin utilizarla, cada uno puede (si quiere) elegir el número con el que quiere jugar en el sorteo más esperado del año, uno que aunque no reparte grandísimos premios, sí da un toque de comunidad en la sociedad. Y una vez elegido, puedes buscar dónde comprar el número en el buscador de décimos de Lotería de Navidad de laSexta.