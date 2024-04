El equipo de Aruser@s trae seis 'tips' que ayudan a adaptarse mejor al horario de verano. El primero es adelantar tu rutina diaria quince minutos en los días previos. El segundo es evitar la siesta para poder adaptarte mejor al nuevo horario. La tercera clave es practicar ejercicio físico moderado. La cuarta recomendación, evitar bebidas estimulantes como el café, el té o el alcohol. La quinta sugerencia es cenar ligero para así conciliar mejor el sueño. La sexta y última es evitar utilizar dispositivos electrónicos antes de acostarse.

Estas claves han desatado el debate entre los aruser@s. "Superaremos el cambio de hora, pero nuestra vida será un desastre", comenta Alfonso Arús tras escuchar los consejos. El presentador declara: "Si no podemos tomar café, si no podemos dormir la siesta y no podemos consultar el iPad, prefiero no superar el cambio de hora".

Tatiana Arús piensa que, al final, te genera más mal humor todas estas condiciones que el hecho de "pasarlo mal" hasta que te acostumbras. Por su parte, Angie Cárdenas ha decidido quedarse con el horario de invierno. "Que no me mareen más", señala la colaboradora.