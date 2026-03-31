El polémico vídeo de Chris Brown besando a una mujer casada en pleno concierto: "Hay lengua"

"Ella se tumba en un sofá y Chris Browm empieza a realizarle sugerentes movimientos", explica Tatiana Arús, que enseña cómo la fan "le agarra la cara porque estaba deseosa de besarlo" en pleno concierto.

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia dos momentos virales protagonizados por dos conocidos cantantes durante sus conciertos. Primero, el mal rato de Lady Gaga al no saber dónde colocar una tarta que una fan le ha regalado en pleno concierto por su cumpleaños. "Felices 40 cumpleaños", destaca Tatiana Arús en el vídeo, donde Hans Arús no da crédito al ver las dudas de la cantante: "Pero duda mucho esta mujer, déjala en el suelo y ya está, no entiendo dónde está la polémica para ella".

Por otro lado, Tatiana Arús enseña el polémico gesto de Chris Brown al besarse con una mujer casada durante su concierto. "Ha dividido a las redes sociales", señala Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Tatiana Arús enseña todos los detalles de las imágenes: "Vemos cómo no pasó nada en contra de la mujer, porque yo la veo muy a gusto".

"Ella se tumbó en un sofá y Chris Browm empezó a realizar sus sugerentes movimientos", detalla Tatiana Arús, que destaca cómo "la mujer le agarra la cara porque estaba deseosa de besarlo". "Hay lengua y le ha costado a ella dos segundos", afirma, por su lado, Alba Gutiérrez.

Por su lado, Alfonso Arús reflexiona en el plató: "Por un Carlos Baute y un Chayanne, que van cambiando y subiendo mujeres de todo tipo, pero hay cantantes que van a pillar". "Esta chica es del gusto de Chris Brown", concluye Tatiana Arús.