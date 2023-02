¿Este perro es un héroe o es un patoso? Si eres un amante de los animales, el vídeo que acompaña a esta noticia te pondrá los pelos de punta. Un perro logra ahuyentar a un tiburón martillo de cuatro metros tirándose al agua, con el enorme riesgo que eso conlleva.

La bióloga Evelyn Segura ha dicho no tener claro si el animal quería enfrentarse al tiburón o es que se resbaló y cayó al agua. "Los que hemos tenido animales en casa sufres por ellos también no porque a veces no son capaces de valorar el riesgo de enfrentarse a algo como el un tiburón yo no sé si se tira o realmente tropieza y se cae", decía.

El tiburón se podría haber comido sin problema al perro al verle en el agua débil como un mal nadador, según la experta.