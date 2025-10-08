El divertido corte de Juan y Medio a Daniel Guzmán: "Si vierais lo que pierde desnudo"

En el programa de 'La tarde, aquí y ahora', Juan y Medio ha presentado a un invitado muy especial: su amigo Daniel Guzmán. Eso sí, el actor se ha llevado uno de los habituales 'zascas' del presentador almeriense.

Que Juan y Medio no se corta ya lo saben los tertulianos de Aruser@s. Pero sus 'zascas' nunca dejan de sorprender a los colaboradores en el plató. Esta vez, la 'víctima' de su lengua afilada ha sido el actor Daniel Guzmán, invitado al programa para presentar su película 'La Deuda'.

"En cuanto sepan que ha venido, se viene un bajón de audiencia", señalaba entre risas Juan y Medio, que, cogiendo a su amigo del brazo, aprovechaba el momento para lanzar un 'zaszca': "Y si vierais lo que este hombre pierde desnudo más...".

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores aseguran que el presentador es una "bestia" con sus 'dardazos'.

