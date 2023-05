"Rodri, nuestro reportero que se encuentra en Sevilla se ha acordado de tu petición", le dice Tatiana Arús a Alfonso Arús. El presentador de Aruser@s se mostró en el día de ayer bastante preocupado por un asunto que en nada tiene que ver con el que, al parecer, interesa al resto de la sociedad.

"La próxima vez que coincidáis con Amaia, preguntadle: 'Amaia, ¿te consta si los guionistas de 'Bienvenidos a Edén' saben cómo va a acabar la serie?'", pedía Alfonso Arús ayer a los periodistas. "Yo no pido que me cuenten el final, solo quiero saber si los guionistas saben cómo acabarla, porque yo creo que no lo saben", explicaba.

Su deseo ha sido cumplido por este redactor, que no ha dudado en reproducir su duda ante la actriz. "De momento no sé nada más", responde ella con cara de sorpresa. "Me da la sensación de que se ha quedado un poco descolocada", comenta Angie Cárdenas. El presentador tendrá que seguir un tiempo con ese sinvivir.