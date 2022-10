"En su día salieron a la venta las entradas hace unos meses y yo me metí como una loca en la web y me quedé sin entradas, se agotaron en menos de media hora. Pasaron unos días, aparecieron todas misteriosamente en la reventa, al doble del precio o al triple. Y ya me cabreé y no las compré", relata enfadadísima Paula del Fraile en esta conexión para la información que realiza cada día Aruser@s.

Y es que, la periodista se ha quedado sin ver a sus admirados Backstreet Boys, y ella, fan número 1 de la 'boy band', aún no puede asimilarlo, a pesar de que Alfonso Arús le asegura que hizo bien en no caer en esa trampa de la reventa. "Hago bien, pero aquí me he quedado como una imbécil ayer en casa, viendo que había ahí un lío montado", refunfuña Paula del Fraile. "Son webs que se dedican a comprar en masa las entradas y luego revenderlas a la media hora. Es una vergüenza".

Su indignación es compartida por el presentador de Aruser@s. "Cuando surgen noticias de auténticas organizaciones, que son las que se llevan todas las entradas y luego las revenden, eso da muchísima rabia". Angie Cárdenas apunta además que en ocasiones, la estafa llega incluso a más y son para otro evento que no es el requerido por el cliente.