Tras un amplio debate sobre la demisexualidad en plató, el presentador de Aruser@s lanza una cuestión a Paula del Fraile en el momento de la conexión en directo que la periodista realiza para informar sobre las noticias de última hora.

"¿Fue una atracción de aquellas de anuncio de colonia o con el tiempo os fuisteis conociendo, le viste algún tipo de 'qué sé yo que yo que sé' y se fue fraguando ese amor?", pregunta Alfonso Arús. La periodista, pareja de José Yélamo (presentador de laSexta Xplica), confiesa que lo suyo fue un "amor a fuego lento".

"Pero es que yo soy así, no soy muy de arrebatos. El 'pariento' me dice 'ay que ver, no te fijaste en mí al principio' y yo le digo, 'oye, me fijé en tu intelecto, que eso es lo que pervive a lo largo de los años'", reconoce Paula del Fraile.