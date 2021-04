Paula Echevarría sigue teniendo barriga cuatro días después de dar a luz. La actriz asegura que ya le costó perderla cuando dió a luz a su hija Daniella.

La actriz ha querido mandar ánimo a todas las mujeres que acaban de ser madres recientemente para que no se desesperen.

"Me gustaría aclarar que esta es mi realidad, que mi cuerpo es así y reacciona así (ya me ocurrió con el postparto de Daniella). Pero otra mujer que al día siguiente de dar a luz no tenga tripa también es real. Cada cuerpo es un mundo y ninguna es mejor ni peor", ha señalado.