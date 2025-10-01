Ahora
El truco viral para colgar las sábanas en el tendedero y ganar espacio para las toallas

En Aruser@s, Alfonso Arús presenta el ingenioso 'consejito' para aprovechar espacio en el tendedero. Un 'trucazo' ideal para los días en los que parece que todo el armario ha decidido pasar por la lavadora.

Colgar las sábanas puede convertirse en un auténtico rompecabezas si tienes un tendedero pequeño o muchas cosas por secar. Por ello, Alfonso Arús trae al plató de Aruser@s un truco viral para solucionarlo.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, se trata de colocar la sábana extendida por debajo del tendedero, de punta a punta, y dejar que cuelgue como si fuera una hamaca. ¿La clave? Que la parte superior queda libre.

De esta forma podrás aporvechar todo el espacio al máximo y poner otras prendas más pequeñas arriba como toallas, camisetas o ropa interior.

