Ágatha Ruiz de la Prada, al enterarse de la muerte de su amigo en el ritual mortal de Nacho Vidal: "¿Qué me estáis contando?"

El 28 de julio de 2019, la Guardia Civil de Enguera, Valencia, recibe una llamada de emergencias. El fallecido es de José Luis Abad. Notifican su muerte tras, en un ritual chamánico en casa de Nacho Vidal, inhalar veneno del sapo de la especie bufo alvarius.

El reconocido fotógrafo de 49 años trabajó con importantes diseñadores como Francis Montesinos o David Delfín, y Agatha Ruiz de la Prada, quien accedió a hablar con este programa de Equipo de Investigación de 2020 , que laSexta vuelve a emitir esta noche.

En este fragmento se recupera el momento en el que Agatha Ruiz de la Prada se enteró, por sorpresa, del fallecimiento del fotógrafo. "Me contrataron para hacer un hotel en Valencia y llamé a un amigo mío para que me pudiera facilitar el teléfono de José Luis. Me dijo, 'se nos ha ido', y yo pensé que se había ido de Valencia. Así me enteré... ¡Qué me estáis contando de que se ha muerto!, ¡qué burrada!", recordaba Agatha, quien se llevó "un disgusto enorme". "¡Me chocó mucho! Me parece rarísimo, José Luis era un tipo muy sano y normal", sostuvo.

