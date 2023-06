Los cotilleos los carga el diablo, y si no, que se lo digan a este chica. La joven, que ha compartido su experiencia en redes sociales, narra una divertida anécdota sobre su conductor, tal y como podemos ver en este vídeo de Aruser@s.

"El de Uber viene escribiéndose con la novia o esposa, porque le escribe 'mi amor'", le cuenta a alguien a través de WhatsApp. El móvil, asegura, estaba colocado en un soporte para el GPS, con lo que todo lo que aparecía en pantalla era muy visible para ella, sentada en el asiento trasero.

"Se le ve toda la conversación y le pone la chavala: 'No recojas chavas guapas'", explica a la otra persona. Su sorpresa llega con la respuesta del hombre a su pareja. "No, amor, llevo pura vieja fea", alcanzó a leer. En el programa, los colaboradores no pueden evitar reírse con la situación, aunque Hans Arús lo tiene claro: "la culpa sería suya, por ir leyendo conversaciones ajenas".