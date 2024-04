"Siempre está bien querer hacer feliz a tus abuelos", así introduce Hans Arús el vídeo en el que esta joven muestra a su abuela su nuevo tatuaje. "1944", le dice la nieta a su abuela, que le responde: "¿y eso que año es?" La chica entra en unos segundos de colapso y le pregunta: "¿Abuela en qué año has nacido tú?" Ella le responde que en 1943. "¡No te creo!", grita sorprendida. "No pasa nada, me has quitado un año, mejor", le dice la anciana.

"Siempre puede poner al lado menos uno", declara Alfonso Arús tras ver el vídeo. Angie Cárdenas comenta que este año le ha pasado algo parecido. "A mi madre le he puesto un año menos en las velas", explica.

Hans Arús cree que siempre que se equivoquen con un año menos va bien, es correcto. "No, con los dieciocho no", le responde Tatiana Arús, que prosigue: "porque claro tu ya quieres ser mayor de edad para entrar en la discoteca".