"Es un gesto feo": Alfonso Arús apoya a un cliente enfadado porque le cobraron el café en el restaurante cuando él había renunciado al postre

"Es la primera vez en 40 años que me pasa que no tomo postre y me cobran el café", se queja @lucenalife en este vídeo viral que recoge Aruser@s. El tiktoker comió muy bien en este restaurante, pero este detalle le fastidió el festín.

"Tenemos un debate", anuncia Alfonso Arús en Aruser@s antes de dar paso a este vídeo viral en el que el tiktoker @lucenalife se queja amargamente de algo que le acaba de ocurrir en un restaurante.

El hombre cuenta que fue a comer a este sitio y que todo estuvo fenomenal, pero hubo un detalle que no le gustó en absoluto. "No he tomado postre y le he dicho 'oye, no me traigas postre, tráeme un café solo", comienza a relatar. "Cuando voy a pagar, me cobran el café", dice indignado.

"Es la primera vez que me pasa que no tomo postre y me cobran el café", le hizo saber al camarero, que se disculpó alegando que estaba obligado a hacerlo así. "Me ha parecido un gesto feo, pero volveré porque he comido muy bien", reconoce.

En el plató del programa de laSexta, el presentador se muestra de acuerdo con este cliente enfadado: "Se demuestra que no tiene ningún tipo de animadversión con el restaurante y que no se trata de alguien pagado para hablar mal de este lugar. A mí también me parece un gesto feo".

