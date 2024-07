Unos gatos están jugando en el armario mientras su dueño duerme tranquilamente hasta que, por el peso de los felinos, lo tumban y el mueble acaba cayendo encima del hombre, que se levanta visiblemente asustado.

Alfonso Arúsadvierte a Alba Gutiérrez que si alguna vez se le cae el armario encima, tiene que saber que ha sido su gato. "Un armario no lo sé, pero yo tengo encima de mi cama una estantería, como algún día suban y me la tiren me quedo pajarito", comenta la tertuliana.

Angie Cárdenas aconseja a Alba que tenga cuidado con lo que pone en esa estantería. La colaboradora cuenta que tiene fotos y una guirnalda con luces, que a lo mejor quita después de ver este vídeo.